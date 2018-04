Tianjin-explosie kost Jaguar-Land Rover € 350 miljoen

Door: BV

De explosies in de Chinese havenstad Tianjin in augustus hebben een trieste balans van tientallen doden en honderden gewonden nagelaten. En er is natuurlijk ook een aanzienlijke economische schade. Die wordt inmiddels geraamd op meer dan € 1 miljard.

Nogal wat autoconstructeurs deelden in de brokken. Er gingen onder meer 2.700 auto’s van de Volkswagen-groep in vlammen op, Hyundai en Kia verloren 4.000 voertuigen, Renault 1.500. Bij Toyota moest dan weer een fabriek in de buurt van het rampgebied tijdelijk stilgelegd worden.

Ook Jaguar-Land Rover deelt in de brokken

Jaguar-Land Rover houdt ook een flinke kater over aan de ongelukkige gebeurtenissen van de tweede week van augustus. Door de explosies werden 5.800 voertuigen van deze merken beschadigd. En omdat die nu eenmaal niet tot de goedkoopste behoren, loopt de schade hoog op, tot meer dan € 350 miljoen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt.

Jaguar Land-Rover boekte afgelopen kwartaal een verlies door het voorval, maar het zal de kost niet helemaal zelf dragen. De voertuigen waren vanzelfsprekend verzekerd. De grootorde van de tussenkomst van de verzekeraars is echter nog niet bekend.