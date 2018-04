Mercedes Museum wordt oldtimerdealer

Door: BV

Auto’s zijn niet alleen big business als ze nieuw zijn. Als je klassiekers, oldtimers of youngtimers van het juiste merk en type hebt, zijn ze vaak nog meer waard dan ze ooit nieuw hebben gekost. Die lucratieve markt was en is in handen van vele gespecialiseerde bedrijven, maar die moeten tegenwoordig meer en meer opboksen tegen speciale afdelingen van de merken zelf. Die schermen met labels, imago en originaliteit, maar zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de extra euro’s die dat op de bankrekening brengt. Merken als BMW, Mercedes, Ferrari en Porsche hebben al zo’n speciale afdeling. En nu begint het Mercedes-Benz Museum via een nieuw opgerichte afdeling ook met de verkoop.

Drie categoriën

Het gaat, als je goed leest, om een flink veredeld occasieprogramma met drie categoriën. De Drivers Edition zijn in goede mechanische staat, de Collectors Edition zijn uitstekend op zowel technisch vlak als in presentatie en de Premium Edition zijn in een uitzonderlijke en originele staat. De E60 AMG uit 1994 met 74.800 die poseert voor de foto’s bij dit artikel hoort tot de laatste categorie. Momenteel is een E-Klasse Cabriolet uit 1995 de jongste auto uit het aanbod terwijl de oudste een Type 630 Kompressor is uit 1929. Daarvan hebben we een fotootje op onze Facebook-pagina gezet. Een speciaal opgerichte website biedt ten allen tijde een overzicht van de stock.