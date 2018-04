Mitsubishi Space Star zit in het nieuw

Door: BV

Mitsubishi trakteert de Space Star (die elders ter wereld Mirage heet) op een opfrisbeurt. Daarmee proberen de Japanners het model de jeugd te gunnen die het eigenlijk nooit had.

Opgefrist design

Het uiterlijk krijgt een compleet vernieuwde snoet, terwijl aan de achterkant de spoiler en de LED-achterlichten met meer frivoliteit moeten camoufleren dat de Space Star eigenlijk een muurbloempje is. Aan de binnenkant is het instrumentarium uitgewisseld voor een meer moderne klokkenset, is er een ander stuurwiel en kan deze Mitsubishi ook uitgerust worden met Android Auto en Apple Carplay. En het is zowaar de eerste Mitsubishi die daarmee uitpakt. Gooi er nog een nieuwe zetelbekleding tegenaan en je bent rond.

Technische verbeteringen

“ Gooiden we de Space Star nog in een lijst met absoluut slechte auto's ”

Slechts weken geleden gooiden we de Space Star nog in een lijst van absoluut slechte auto' s. Niet alleen omwille van prijs, afwerking of materiaalkeuze, maar ook om z’n weggedrag. De Japanners beloven nu met aangepaste dempers, remmen en stuurbekrachtiging verbeterde rijeigenschappen. Dat geloven we, want slechter was nauwelijks mogelijk. De gekende 1.2l benzinemotor wordt dankzij de introductie van een verbeterde variabele kleptiming ook zuiniger, maar verdere technische specificaties daaromtrent ontbreken nog.

In februari staat de vernieuwde Space Star bij de dealer.