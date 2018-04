Mercedes-AMG krijgt V8 en V12 niet aangesleept

Door: BV

Downsizing waait al enkele jaren als een orkaan door de autosector. De Renault Talisman - de Laguna-opvolger - waarvan we eerder vandaag het testverdict publiceerden, is een typisch voorbeeld. De grootste motor is een zestienhonderd. En dat in een koets die al richting 5 meter neigt. Een decennium geleden was het ondenkbaar.

Ironisch genoeg doen ook de écht grote motoren het goed. Bij Mercedes-AMG is de vraag nu zo sterk toegenomen, dat het bedrijf onvoldoende acht- en twaalfcilinders geassembleerd krijgt. Er zijn dan ook heel wat meer modellen met AMG op de kofferklep dan vijf jaar geleden.

De productie van de 6-liter V12 biturbo moet verhuizen. Op het hoofdkwartier in Affalterbach is er geen plaats meer. Die modellen zullen nu in Mannheim geassembleerd worden. Daarbij blijft AMG gewoon de filosofie 'one man, one engine' hanteren, wat inhoudt dat elke AMG-motor door één motormonteur wordt geassembleerd. Voor de ontwikkeling blijven in Affalterbach gevestigde ingenieurs instaan.