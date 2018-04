Centrale airbag scheidt bestuurder en passsagier

Door: ADD

Toeleverancier ZF TRW heeft een airbag ontwikkeld die de voorste inzittenden bij een ongeval beter beschermt. De Center-Airbag is geïntegreerd in de binnenkant van de voorste rugleuning en blaast zich tussen bestuurder en passagier op. Zo lopen het hoofd, de schouders en de romp bij een zijdelingse botsing minder kans op verwondingen. Stel dat er iemand op de passagierszijde inrijdt, dan zorgt de centrale airbag ervoor dat de bestuurder in zijn zetel blijft. En dus is het risico dat die in contact komt met de passagier of met andere componenten in het interieur veel kleiner.

Geen verre toekomstmuziek

De leverancier zou al met verschillende autofabrikanten samenwerken. Wetende dat crashtest-organisatie Euro NCAP de komende jaren de eisen voor de zijdelingse aanrijding wil verstrengen, zou zo'n airbag wel eens snel realiteit kunnen worden.