10 beroemde verkeersdoden

Lawrence of Arabia (1888 - 1935)

We kennen Thomas Edward Lawrence vooral als ‘Lawrence of Arabia’. Het was een jonge archeoloog met een passie voor talen en Arabisch toen hij in 1914 in dienst van de Britse inlichtingendienst trad. Z’n rol in de oorlog is door z’n eigen niet onverdienstelijke pennenkunsten goed gekend en later (niet helemaal historisch accuraat) verfilmd. Toen was T.E. er niet meer bij. Hij stierf in 1935 op 46-jarige leeftijd na een ongeluk met z’n Brough-Superior (een motorfietsmerk waar hij grote fan van was) vlakbij z'n huis in het Engelse Dorset.