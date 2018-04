Dieselgate: zo zal VW de auto’s aanpassen

Door: BV

Volkswagen heeft vandaag licht laten schijnen op de technische aanpassingen die het voorziet voor de door dieselgate getroffen EA189-motoren met 1,6l en 2,0l cilinderinhoud. De Duitse controle-instantie KBA heeft de aanpassingen goedgekeurd.

Eind deze maand zal het merk ook uitleggen hoe ze ervoor zullen zorgen dat de 1.2l weer zal voldoen aan de heersende normen. Die aanpassing zal naar verwachting bestaan uit een software-update. De 2-litermotoren hebben ook alleen een software-update nodig. Een ingreep waarvan VW verwacht dat ze een half uur in beslag zal nemen.

Meer werk aan 1.6 TDI

Bij de 1,6-liter EA189-motor zal net voor de luchtmassameter een zogenaamde luchtstroomstabilisator gemonteerd worden. Dat is een roosternet dat de wervelende luchtstroom voor de luchtmassameter tot rust brengt en zo de meetprecisie van de luchtmassameter gevoelig verbetert. De luchtmassameter geeft informatie over de effectieve hoeveelheid doorstromende lucht, een zeer belangrijke parameter voor het motormanagement om een optimale verbranding te verkrijgen. Daarnaast wordt bij deze motor ook nog een software-update doorgevoerd. De eigenlijke uitvoering van de technische maatregelen zal waarschijnlijk minder dan een uur duren.

En wat met de prestaties?

Volkswagen zegt dat het zich tot doel stelt geen afbreuk te doen aan “het motorvermogen, het verbruik en de rijprestaties” maar het zegt er in één adem bij dat het bedrijf nu nog niet kan bevestigen of die doelstelling gehaald zal worden. Het herhaalt wel dat “de voertuigen technisch volledig veilig en rijgeschikt blijven en kunnen daarom zonder beperking verder gebruikt worden in het verkeer.”