Nieuwe Fiat Tipo: motoren en prijs

Door: BV

Op het Autosalon van Brussel introduceert Fiat de nieuwe Tipo voor de Belgische markt. Die naam hing al op enkele Fiats uit het verleden. Veelal hatchbacks, maar ditmaal is het een sedan. Die werd eerder voorgesteld als Aegea, onder meer in Turkije waar hij wordt gebouwd, maar draagt bij ons de gekende type-aanduiding. Fiat wil vooral de ruimte (4,52m lengte en meer dan 500l koffervolume) en z’n scherpe prijs uitspelen.

Vanafprijs?

Fiat biedt vier motoren aan, netjes gespreid tussen benzine en diesel. De eerste benzine is een 1.4 met 95pk, de tweede een 1.6 met 110pk. En dan zijn er de turbodiesels: een 1.3 Multijet met 95pk en een 1.6 met 120pk. Afhankelijk van de motor kies je met de hand tussen 5 of 6 versnellingen en de 1.6 benzine is er desgewenst ook met een automaat. Fiat heeft hooggespannen verwachtingen van de sedan bij de fleetmarkt, omdat die 95pk diesel maar 98g/km CO2 in de atmosfeer blaast.

Dan rest ons enkel nog de vanafprijs. Die bedraagt € 14.100.