Pirelli: meer karakter, minder naakt

De Pirelli-kalender is niet meer wat hij ooit was. Geen idee of het iets te maken heeft met de overname van de Italiaanse bandenfabrikant door de preutse Chinezen, maar feit is alleszins dat er in "The Cal 2016" minder naakt dan ooit te zien is. In plaats daarvan ligt de nadruk op persoonlijkheid. En dat leverde enkele knappe portretten op.

Mooier dan ooit



De gerenommeerde fotografe Annie Leibovitz heeft haar modellen niet zoals gebruikelijk naakt of halfnaakt gefotografeerd, maar "precies zoals ze zijn." Dat benadrukte ze gisteren bij de presentatie in Londen. Alleen stand-up comedienne Amy Schumer en tennisster Serena Williams verschijnen nauwelijks gekleed. “Ik heb me nog nooit zo mooi gevoeld” zei Schumer achteraf.

Enkel prominente dames

De kalender verschijnt voor de 43ste keer en toont vrouwen die in hun vakgebied vooraanstaand zijn. Onder meer kunstenares en John Lennons weduwe Yoko Ono (82), muzikante Patti Smith (68), blogster Tavi Gevinson (19), Chinese actrice Yao Chen (36) en het Russische supermodel Natalia Wodjanowa (33) lieten zich door Leibovitz portretteren.