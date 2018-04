Nieuwe Renault Mégane: motoren en prijs

Door: BV

Drie generaties van de Mégane hebben we al gehad. De vierde staat te popelen om, volgend jaar, op de markt te springen. Nog dit jaar laten we je weten of die het wachten waard is. Nu hebben we alvast de prijzen.

Het gamma bestaat uit drie benzine- en twee dieselmotoren. In de eerste categorie vinden we de TCe-motoren. Je moet het in de prijslijst stellen met het vermogen, want Renault vertelt er liever niet bij dat de benzines met 100 of 130pk maar 1,2l groot zijn. De minst krachtige van de twee staat in de catalogus vanaf € 17.950. De enige Mégane die onder de € 20.000 blijft. Aan de andere kant van de schaal zit nog een benzine. Een zestienhonderd ditmaal, met 205pk die je krijgt in ruil voor € 29.950.

De diesels zijn 90 of 110pk sterk in het geval van de vijftienhonderd en de topper is een 1,6l met 130pk. Ze kosten tussen € 20.500 en € 29.450.