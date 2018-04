BMW sjoemelt al 15 jaar met emissietests

Door: ADD

BMW moet zich na de aantijgingen eind september opnieuw tegen beschuldigingen van manipulatie verdedigen. Een 15 jaar oude motorfietstest is de aanleiding.

BMW herkent

De onderzoekswebsite correctiv.org is in de archieven van het tijdschrift "Motorrad" gaan grasduinen en rakelt zo een artikel uit 2000 op waarin journalisten een aantal motorfietsen op de effectiviteit van hun uitlaatsystemen testen. De mannen zijn verbaasd. In het laboratorium stoot de BMW F 650 GS de laagste hoeveelheid schadelijke stoffen uit - maar produceert op de weg plotseling 34 keer zoveel koolmonoxide. Motorrad schrijft: "De aanvankelijke verwondering werd na verschillende pogingen snel een zekerheid: De BMW herkent een aantal parameters van de testcyclus."

BMW ontkent

De bloggers van correctiv.org hebben BMW geconfronteerd met de resultaten van toen. Op de vraag of het waar is dat de motor de testcyclus detecteerde en dus tijdens de test lagere hoeveelheden schadelijke stoffen uitstootte, blijft de woordvoerder van BMW erg vaag. Op de vraag of een dergelijke techniek is gebruikt in andere BMW motoren en in BMW auto's, antwoordt het bedrijf resoluut: "Bij de BMW Group wordt er niet gemanipuleerd."