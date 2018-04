Dieselgate: verkoop VW Engeland stort in

Door: ADD

In ons land waren de sporen van dieselgate nauwelijks merkbaar in de verkoop van Volkswagen vorige maand. In het Verenigd Koninkrijk daarentegen verkochten de Duitsers ongeveer 20 procent minder auto's van hun kernmerk. De registraties ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar daalden met 19,99%. Aan het totale aantal nieuw geregistreerde auto's kan het niet gelegen hebben, dat steeg namelijk met 3,8 procent ten opzichte van november 2014.

Ganse groep deelt in de klappen

Skoda verkocht zo'n elf procent minder auto's en Seat werd geconfronteerd met een daling van bijna 23,8 procent. Audi kon de schade het meest beperken met een verkoopsverlies van 4,4 procent.

Het ergste moet nog komen

Net als bij ons moeten kopers in het Verenigd Koninkrijk vaak weken of zelfs maanden lang wachten vooraleer hun auto geleverd wordt. De gevolgen van het sjoemelschandaal dat midden september uitlekte, laten zich dus nu pas voelen en de komende maanden zal almaar duidelijker hoe ingrijpend de gevolgen voor de Volkswagen Group zullen zijn.