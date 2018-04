Alle nieuwe auto's van 2016: Alfa Romeo tot Hyundai

Audi

De eerste Audi nieuwheid die eraan komt, zal in januari op het salon van Detroit onthuld worden: de A4 Allroad. Een paar weken later volgt aangesterkte SQ5 Plus. Begin maart komt de plug-in hybride Q7 e-tron in de handel. De Q2, een concurrent van de Mini Countryman, zal op het Autosalon van Genève voor het eerst worden gepresenteerd. Het zag er even naar uit dat de city-SUV Q1 zou moeten gaan heten, maar Audi heeft de strijdbijl met Alfa Romeo, dat de naamrechten op Q2 had, ondertussen begraven.

In maart zal vanuit Ingolstadt de power-SUV SQ7 losgelaten worden. Daarin zal voor de eerste keer een 48 volt elektrisch systeem en een elektrische turbocompressor aan het werk gezet worden. In mei staat de facelift van de A3 op het programma net als de wereldpremière van A5 , die net zoals de A4 op het nieuwe MLB-platform zal staan. De lancering wordt verwacht in de zomer.

Juni zal in het teken van het A4-derivaat S4 (sedan en Avant) en van de R8 Spyder staan. In september toont Audi de TT RS en in Mexico, naar aanleiding van de opening van de fabriek aldaar, de nieuwe versie van hun bestseller SUV Q5. Het model zal vanaf dan in Midden-Amerika van de band rollen. Het salon van Parijs zal in oktober als podium dienen voor de A5 Sportback (verkocht vanaf december). Afgesloten wordt het jaar in november met de S5 en de RS3 Sedan.