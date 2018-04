3D schermen zijn de volgende auto-trend

Door: BV

Dat auto’s steevast geavanceerder worden, hoeven we je niet te vertellen. Een hoop van die innovaties gebeurt omwille van veiligheid of omwille van efficiëntie. Maar er zijn ook een hele hoop innovaties die het tot de auto schoppen omdat de constructeurs weten dat klanten ervoor willen betalen. Snufjes dus. En nogal wat mensen zien een digitaal dashboard wel zitten.

Het digitale dashboard democratiseert

In het premiumsegment vinden we deze technologie al vaak terug. In de middenklasse beginnen ze stilaan binnen te sijpelen. De verwachting is dat zowel de Audi A3 als de volgende generatie Golf een compleet digitaal dashboard zullen aanbieden, zij het als optie. Een instrument dat overigens werd voorgesteld op de CES in Las Vegas, nu net geen twee jaar geleden.

Scherm met laagjes

Op diezelfde beurs is straks al de volgende generatie instrumenten te bewonderen. Toeleverancier Delphi zal er immers een concept car tonen met een 3D-scherm in plaats van een dashboard. Een scherm dat helemaal kan doen alsof het een ouderwetse wijzerplaat is, met andere woorden, maar wel kan veranderen wanneer dat nodig is. Het scherm is speciaal ontwikkeld voor autogebruik en dat is meer dan wat dode letter. Een traditioneel 3D-scherm dat je hersenen misleid door het rechter en linker oog een ander beeld te projecteren werkt niet in een auto omdat bestuurders er tijdens lange ritten hoofdpijn, vermoeidheid en zelfs misselijkheid van kunnen krijgen. Dit scherm bestaat daarom uit verschillende laagjes en genereert dus echt diepte.