Sjoemelsoftware is het woord van het jaar, maar niet bij ons

Door: BV

Het zag er al danig naar uit dat ‘sjoemelsoftware’ tot woord van het jaar 2015 verkozen zou worden in Nederland. En nu is het ook officieel. Ruim 48% van de stemmen haalde het woord er binnen. In Vlaanderen eindigde het woord dat voortvloeide uit het Volkswagen-uitstoot-debacle op de tweede plaats, na ‘kraamkost’. Dat is een ‘maaltijd als cadeau voor een pas bevallen moeder en haar gezin’.

In Van Dale

Zoals steeds wordt het woord van het jaar, of het nu Nederlands of Vlaams is, opgenomen in de Van Dale woordenboek. Daar hoort dus een definitie bij. In casu ‘software om de testresultaten van een apparaat positief te beïnvloeden, m.n. zulke software die in auto's wordt gebruikt om de CO2-uitstoot gunstiger voor te stellen’.