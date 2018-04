Het meest gegooglede auto-onderwerp van 2015 is...

Door: BV

Zoekgigant Google heeft zopas z’n jaaroverzicht voor 2015 vrijgegeven. Daarin staan de meest gezochte onderwerpen van het afgelopen jaar.

Slechts één auto-onderwerp schopt het tot de top 20

Het afgelopen jaar werd het meest van al gezocht naar informatie over de aanslagen in Parijs. Bijna 900 miljoen zoekopdrachten werden ernaar uitgevoerd. De Oscars zitten op ongeveer de helft daarvan. De rest van de top 5 wordt uitgemaakt door sportevenementen, met de WK’s rugby, cricket en vrouwenvoetbal.

De auto komt pas helemaal onderaan de tabel tevoorschijn. 13 miljoen zoekopdrachten werden uitgevoerd naar het Volkswagen-schandaal. Ter vergelijking: Cecil de leeuw werd 30 miljoen keer gegoogled. De Chinese beurscrisis 12 miljoen keer en er waren 10 miljoen zoekopdrachten naar water op Mars.

Het meeste interesse voor de dieselproblematiek was er niet in de VS, waar de problematiek aan de grote klok werd gehangen, maar in Europa, waar het grootste aantal voertuigen getroffen is.