Nieuwe Honda NSX kost helft meer dan Nissan GT-R

Door: BV

Je hoeft nog niet meteen naar je plaatselijke Honda-verdeler te hollen als je de nieuwe NSX wil bestellen. Die 573pk sterke sport-hybride komt pas volgend jaar in de catalogus. Maar in Amerika weten ze wél al wat het model - daar te koop als Acura - zal kosten. Dat wordt er dik $ 156.000. Gedoodverfde concurrent Nissan GT-R kost er maar een tikkeltje meer dan $ 100.000.

En Europa?

Je kan veronderstellen dat de prijs in Europa gelijkaardig zal zijn, maar zeker is dat niet. Nogal wat autobouwers etaleren op het Oude Continent wagens met een hoger prijskaartje. Een Corvette Stingray kost bij ons het dubbele van in de VS, maar ook auto’s die bij ons gebouwd worden (zoals Porsches) zijn ginds een pak minder prijzig.