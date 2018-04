Daar heeft nog iemand een splinternieuwe Fiat Ritmo Cabrio te koop

Door: BV

In 1978 werd de Fiat Ritmo voorgesteld als opvolger van de 127 en 128 wiens technische organen werden getransplanteerd. De Ritmo was echter veel hipper met z’n hatchback-vormige koets en z’n originele vormgeving. Die werd bij een facelift in 1983 wat verwaterd, om een groter publiek aan te kunnen spreken.

Zo goed als nieuw

Veel Ritmo’s zijn er niet meer over. Ze werden immers minder geroemd om hun bouwkwaliteit dan om de vormgeving. Dat er nog iemand een cabrio van te koop heeft staan is dan ook een zeldzaamheid. Dat die cabrio echter ‘fabrieksnieuw’ is, dat kom je nooit meer tegen. In Nederland kan je hem op de kop tikken, met niet eens 200km op de teller. Het gaat om een mooi uitgeruste 1,5l in een aantrekkelijke kleurencombinatie. De verkoper belooft met het woord najaarsaanbieding ook een scherpe prijs, maar details daarover hebben we niet. Die is immers ‘op aanvraag’.