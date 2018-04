Volkswagen niet langer 'Das Auto'

Door: ADD

Schrapt Volkswagen zijn wereldwijd gebruikte slogan "Das Auto"? Op zoek naar een nieuw imago zouden de Wolfsburgers hun in 2007 geïntroduceerde leuze weleens over boord kunnen gooien. Dat meldt althans het Amerikaanse persbureau Reuters.

De leidinggevenden van de Volkswagen Group zouden voor Kerst achter gesloten deuren over de slogan gediscussieerd hebben. Volkswagenbaas Herbert Diess zou de onder Martin Winterkorn ingevoerde claim als "absolutistisch" afgedaan hebben. Hij zou immers veronderstellen dat alleen VW "de" auto kan definiëren.

Simpelweg "Volkswagen"

"Das Auto" past niet meer bij de nieuwe bescheidenheid waarmee Winterkorns opvolger Matthias Müller de Group uit de diesel-affaire wil slepen. De nieuwe slogan waarover momenteel gespeculeerd wordt, is allesbehalve spectaculair en creatief. Onder het logo van het merk zou in de toekomst enkel "Volkswagen" komen te staan. Officieel bevestigd is er echter momenteel nog niets en is het dus nog wat vroeg om "Das Auto" definitief ten grave te dragen.