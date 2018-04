Porsche-werknemers betalen ontwikkeling Mission E

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt presenteerde Porsche de Mission E (details hier). Een voorbode voor een eerste geheel elektrische auto van het bedrijf. Die kreeg inmiddels, na een hoop bewonderende blikken, groen licht. Ten laatste in 2020 moet hij klanten van de Tesla Model S wegsnoepen. Met prestaties die overigens dicht in de buurt komen van de snelste Model S’en: een sprinttijd van 3,5 seconden en een bereik van 500km.

Waar komt het geld vandaan?

Ruim € 1 miljard zal Porsche moeten investeren. Niet alleen in de ontwikkeling, maar ook in het aanpassen van z’n productie-apparaat. Er wordt geld in het project gepompt van bovenuit, maar ook vanuit de basis. Porsche heeft met de vertegenwoordiging van z’n 13.000 werknemers afgesproken dat de arbeiders het bedrijf een flinke duw in de rug zullen geven. Dat komt er in de eerste plaats in de vorm van een arbeidsduurverlenging. Er zal elke week 35 uur gewerkt worden. Dat is één uurtje meer dan nu het geval is. Daar staat overigens geen extra loon of andere compensatie tegenover. Integendeel. Tussen 2016 en 2025 worden eigenlijk geen loonsverhogingen meer toegekend. De inspanning zou tot € 300 miljoen besparing kunnen opleveren. Anderzijds zal het project wel 1.000 extra arbeidsplaatsen scheppen.