Te koop: VW Jetta uit Fast and Furious

Door: BV

Zeg niet zomaar dat dit een getunede VW Jetta is. Het is een heuse filmster! Te zien in Fast and Furious, waar hij door Chad Lindberg (in de rol van Jesse) werd bestuurd. Hij moest het onderspit delven tegen Japans geweld, maar laat dat de pret vooral niet drukken. Want deze Jetta gaat onder de hamer.

Het exemplaar is uit 1995, heeft een tweeliter turbomotor (met aanpassingen, al is niet helemaal duidelijk wat die doen), heeft een viertrapsautomaat (de schakelscènes in de film waren dus niet echt) en is op de koop toe gesigneerd door Chad en de inmiddels overleden Paul Walker. Tijd om het spaarvarken te nekken en een bod te doen?