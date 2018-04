Dit is de Skoda Roomster die er niet komt

Door: BV

De Skoda Roomster krijgt geen opvolger. Het model ging onvoldoende vlot over de toonbank. Er werd wel aan een opvolger gewerkt, maar recente ontwikkelingen (lees: dieselgate) hebben de Volkswagen-groep doen besluiten zich vooral op cruciale producten te focussen. En daar hoort een handige ludospace blijkbaar niet bij. En nochtans was de op de VW Caddy gebaseerde tweede generatie Roomster zo goed als af. Skoda heeft er naar schatting al zo’n 100 gebouwd, voor testdoeleinden. En daarvan is nu beeld op het web verzeild.

Zo krijgen we hem toch nog eens te zien, voor Skoda de modellen vernietigt. De gelijkenissen met de Volkswagen Caddy zijn treffend. Alleen de neus is anders, met de typische koplampen en grille van Skoda. Het motorenpalet zou identiek zijn aan dat van de VW.

Skoda Kodiak komt in de plaats

Wat dan prioriteit krijgt bij Skoda? De ontwikkeling van een SUV op basis van de nieuwe VW Tiguan. Die zal in oktober 2016 z’n debuut beleven op het Autosalon van Parijs en wellicht ook bestaan in een versie met zeven zitplaatsen. Er circuleert al een (niet bevestigde) naam voor: Kodiak.