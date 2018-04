Vlaams Verkeersveiligheidsfonds: geld van boetes voor meer boetes

Door: BV

In België worden jaarlijks meer dan 3 miljoen snelheidsbekeuringen uitgeschreven. Een aanzienlijk deel daarvan op Vlaams grondgebied. Voor minimaal € 100 miljoen. Geld dat de algemene begroting ten goede komt, maar niet terugvloeit naar verkeersveiligheid. Vanaf nu komt een deel van de opbrengsten echter terecht in een Vlaams Verkeersveiligheidsfonds dat door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is opgericht.

Start met € 3 miljoen

Het fonds start 2016 met € 3 miljoen op de balans. Dat zijn de inkomsten die het afgelopen jaar nog genereerde. Het zijn voornamelijk snelheidsboetes, overtredingen op regels voor uitzonderlijk vervoer, verkeerstekens, transport van gevaarlijke goederen, overbelading en signalisatie, maar ook inkomsten van de verschillende keuringscentra in Vlaanderen die de rekening van het fonds zullen spekken.

Voor de bouw van meer trajectcontroles

Weyts wil het fonds gebruiken om de verkeersveiligheid te promoten. Daarbij wordt vooral de bouw van extra trajectcontroles beoogd. Die zouden het fonds dan weer meer centen kunnen opleveren… enzovoorts… In 2016 wordt het bedrag geraamd op 18 miljoen euro. Of dat gehaald zal worden is nog maar de vraag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB had het fonds in 2015 al € 10 miljoen moeten krijgen. Die organisatie vindt overigens dat het geld beter besteed zou worden aan een verbetering van de rij- en verkeersopleiding.