Belg wil rookverbod in wagen, maar politiek vreest tabakslobby

Door: ADD

91 percent van de BBelgen wil dat er in auto's waar er minderjarigen meerijden niet langer gerookt wordt. Dat blijkt uit een enquête van de Stichting tegen Kanker. In andere landen bestaat zo'n verbod wel al. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld mag er sinds een aantal maanden niet meer gerookt worden in de wagen als er kinderen meerijden. De concentratie aan schadelijke stoffen is in een auto met roker(s) soms tot tien keer groter dan in een café waar er gerookt wordt.

Geen politiek draagvlak

De kans dat het rookverbod er binnenkort ook in België aankomt, is volgens de Stichting tegen Kanker niet groot. Er is namelijk geen enkel politiek initiatief. "We moeten vaststellen dat de minister (Maggie De Block, nvdr) de lijn van haar partij Open VLD volgt. Open VLD heeft de afgelopen twintig jaar geen enkele maatregel tegen roken gesteund, uit schrik voor de economische gevolgen.", aldus Luk Joossens, expert Tabakspreventie vanmorgen op Radio 1.