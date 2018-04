Oprolscherm onderweg naar de auto van de toekomst

Door: BV

Morgen opent de Consumer Electronics Show in Las Vegas de deuren. Een evenement waarop autoconstructeurs tot enkele jaren geleden niets te zoeken hadden, maar waar ze inmiddels in grote getale aanwezig zijn. Zo weet je meteen wat morgen de Auto55.be nieuwsrubriek zal domineren. Vandaag gaat het nog even over echte electronica, van fabrikant LG.

LG zal een 18” scherm voorstellen dat je kan oprollen als een krant. De technologie erachter is natuurlijk nog van het grootste geheim, maar er wordt al langer gewerkt aan flexibele en flinterdunne schermen. Afgelopen jaar werd nog een 55” televisie getoond die niet dikker was dan een millimeter en niet eens 2kg woog.

Een oprolbaar scherm is de volgende stap en ook deze beschikt over LG's geprezen OLED-technologie, door de ogen van de geleerden beschouwd als de nieuwe maatstaf in schermweergave. Maar het voordeel van een flexibel scherm is bovenal dat het in meerdere producten toepasbaar is, zoals bijvoorbeeld auto's.

Met een flexibel scherm krijgen auto-ontwerpers meer tekenvrijheid, want de noodzaak van een kaarsrecht, fier overeind staand display is ermee verleden tijd. Bij integratie kan een oprolbaar scherm immers mee 'krommen' met het dashboard. Het zou ons niet verbazen dat Bentley alvast een belletje heeft gepleegd naar LG. Die steken tegenwoordig graag wat anders in de boordplank.