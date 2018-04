BMW bouwt helderziende i8 Spyder

Door: BV

BMW kondigde de i8 Spyder al aan, maar op een productieversie zitten we nog altijd te wachten. Om de honger te stillen warmen de Duitsers de concept car nog even op. Hij zit in een nieuw kleurtje en kreeg meer snufjes. Vanaf morgen is hij te zien op CES in Las Vegas. En hij is helderziend. Of toch bijna. BMW oogst allerlei data om de auto zo ver mogelijk vooruit te laten kijken.

Op weg naar autonoom rijden

Die data moet de grote stap van zelf binnen de lijntjes rijden naar effectief veilig van A naar B reizen zonder tussenkomst mogleijk maken. Door bijvoorbeeld op de hoogte gebracht te worden van naderende tegenliggers, de toestand van de weg, de afstand tot de volgende bocht en hoe scherp die dan wel is. In de automatische rijmodus kijkt de auto vijf à zeven seconden vooruit. Dat moet zelfs een lezende bestuurder de tijd geven om op tijd in te grijpen als de auto aangeeft dat dat wenselijk is.

3D scherm

Om één of andere reden vindt BMW het mogelijk om die informatie ook allemaal aan de bestuurder te serveren. En omdat allemaal kwijt te kunnen, is een extra goot 3D-beeldscherm gemonteerd. Het is 40cm breed. En daarom zit het ook aan de rechterzijde van het dashboard, anders zou de bestuurder niets meer zien. Het kan overigens in dat dashboard verdwijnen als je liever niet met al die technologische bemoeienissen wordt geconfronteerd.

Ook aan boord: een groter head-up display en het zogeheten AirTouch, een doorontwikkeling op BMW Gesture Control, het handgebarensysteem in de 7-Reeks. Verder beschikt de i Vision over aanraakgevoelige knoppen, waardoor fysieke knoppen niet per se volledig ingedrukt hoeven worden om een functie te starten. Sowieso beschikt de conceptcar – met klassieke designtrekjes van de fameuze Z1, zoals de portier-loze flanken – over bar weinig klassieke knoppen. Het interieur is uiterst minimalistisch gehouden, met als doel de rust zoveel mogelijk te bewaren.