Bosch concept heeft meer scherm dan dashboard

Door: BV

Bosch is ook aanwezig op CES 2016. En net als bijvoorbeeld bij BMW en Volkswagen ligt de nadruk ook bij deze toeleverancier op de instrumenten van de toekomst.

Alles via de cloud

We zouden je kunnen zeggen dat de Bosch concept slim is en je via allerlei digitale hocus pocus in verbinding stelt met de buitenwereld. Maar als je regelmatig deze site bezoekt, wist je dat wellicht al. Niemand haalt het tegenwoordig nog in z’n hoofd om een studiemodel te presenteren dat geen overduidelijk digitaal spoor nalaat. Dus ook deze auto piept in je agenda om te kijken waar je vervolgens heen moet enzovoorts… En alles wat je onderweg tegenkomt, wordt gewoon in de cloud geschoten. Zo moet je auto ruim 10 seconden op voorhand weten wat er komt. Dat is 3 seconden eerder dan bij BMW’s concept.

Je auto kijkt in jouw plaats



En natuurlijk gaat Bosch er ook van uit dat auto’s in de toekomst zelf rijden. Maar de bestuurder zal niettemin nog nooit meer informatie ter beschikking gehad hebben. Zo veel informatie zelfs dat Bosch de actuele hype voor meer en grotere schermen maar meteen radicaal doortrekt: het ganse dashboard is scherm. Het zal ook reageren op je omgeving door bijvoorbeeld zwakke weggebruikers aan te duiden. Vooral ’s nachts is die functie wellicht erg handig, want die schermen geven dan zo veel licht dat je wellicht nauwelijks nog buiten kan kijken. En knopjes? Ja, die zijn ook in de schermen ingewerkt. Bosch maakt dat wat duidelijker door oppervlakken met textuur te gebruiken.