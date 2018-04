Rolls Royce test nieuw aluminium platform

Door: ADD

Zelfs de chiquere camouflage kan het niet verdoezelen. De auto op deze foto is duidelijk een Rolls-Royce. Maar achter de bekende Phantom-front zit veel nieuws verstopt.

Aluminium platform

Rolls-Royce publiceert voor het eerst een foto waarop ze ons een blik op de toekomst van het merk gunnen. Onder de zwart-witte stickers zit de nieuw ontwikkelde spaceframe-aluminium-architectuur van het merk. Daarboven zien we de oude bekende koets. Het is een zogenaamde "Mule", nieuwe technologie onder een oude carrosserie. Opvallend is wel dat de Engelsen de kont met een lichte reflectie verstoppen. En dat wijst vaak op een gewijzigde daklijn.

In 2018 komt de 4x4 Rolls

Al in februari 2015 had Rolls-Royce de nieuwe architectuur aangekondigd en bevestigd dat ze aan de ontwikkeling van een SUV beginnen. Eerste tests van de technologie van het "project Cullinan" waren er al in april. Toen testten de Britten in een Phantom met een verkorte koets en achterspoiler hun vorderingen van de all-wheel drive. Begin 2018 zou de 'meest verfijnde SUV ter wereld' op de markt komen. Daarna zullen alle andere Rolls-Royce ook op het aluminium platform gebouwd worden.