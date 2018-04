Belg kocht meer dan half miljoen nieuwe auto's in 2015

Door: BV

Vakorganisatie Febiac maakt de inschrijvingscijfers van afgelopen maand december bekend. In het totaal werden in ons land 32.741 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer vertegenwoordigt een spectaculaire toename van 21,4 procent ten opzichte van december 2014. En het is ook voldoende om het jaar af te sluiten met 501.066 nieuwe voertuigen op de Belgische wegen. Het is voor het eerst sinds recordjaar 2011 dat de symbolische grens van een half miljoen voertuigen werd overschreden.

Volkswagen levert kwart in

Het is Renault dat afgelopen maand het hoogste schavot voor z’n rekening nam. Met cijfers die zo maar eventjes 40% beter zijn dan die van een jaar geleden (4.372). Volkswagen lijkt dan toch wat hinder te ondervinden van dieselgate. Dat leverde afgelopen maand een kwart van z’n volume in en strandt op 3.728 stuks. Nog altijd voldoende voor de tweede stek. Onderaan het ereschavot dan: Opel met 2.483 stuks. Eervolle vermeldingen zijn er ook nog voor Peugeot (2.342 stuks) en BMW (1.973).

