BMW/Mini Ginion Wavre toont hoe je een dealer opent

De Ginion Group, die in ons land ook de invoerder is van McLaren en Rolls-Royce, maar vooral de boter op het brood verdient met de verkoop van BMW en Mini, heeft een nieuwe dealer. Eéntje zoals automerken het graag zien: een tempel van 4.500m2 met twee verschillende toonzalen zodat Mini’s en BMW’s niet door elkaar moeten staan. Kostprijs van die ganse grap: € 8,5 miljoen. En dan moet je het nog openen ook, maar daar heeft Ginion wel kaas van gegeten.

Dat de Belgische baas (Philippe Parain) van een merk even langskomt om zich onder de meer dan 1.000 genodigden te mengen, dat is niet zo uitzonderlijk, maar als de nummer twee voor Europa al even binnenspringt (Dr. Nicolas Peter) om een kijkje te nemen dan krijg je een feestje waar ook Eerste Minister Charles Michel zich eens wil laten zien. Zo doe je dat dus.