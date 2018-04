VW incasseert zware Japanse opdoffer

Door: ADD

Nog meer slechts nieuws voor de VW-Groep. Het merk Volkswagen heeft in Japan voor het eerst in 16 jaar zijn positie als nummer één onder de buitenlandse merken moeten prijsgeven. Gevolg van het schandaal rond de sjoemeldiesels? Het ligt alleszins voor de hand.

Mercedes nieuwe nummer 1

Volgens de Japanse organisatie van auto-importeurs daalde de verkoop van de Wolfsburgers vorig jaar met 18,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 54.766 auto's. Het was de eerste daling in zes jaar tijd van de verkoop van VW op de Japanse markt. Nieuwe leider onder de importmerken is nu Mercedes-Benz met een marktaandeel (wat de importeurs betreft natuurlijk) van 19,8 procent, goed voor 65 162 auto's, terwijl Volkswagen nog slechts 16,7 procent haalt. Op de derde plaats volgde BMW met een omzetstijging van 1,3 procent.