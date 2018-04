Tesla stilaan product voor de massa

Door: ADD

Tesla heeft in 2015 voor het eerst meer dan 50.000 auto's uitgeleverd. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf begin januari bekend maakte. Vorig jaar liepen er 50.580 elektrische auto's bij Tesla van de band, in 2014 waren dat er 31.655. Tesla heeft in 2015 dus 59,8 procent meer auto's dan in het voorgaande jaar geproduceerd en bijgevolg haalden ze ook hun vooraf aangekondigde doelstelling van meer dan 50.000 auto's.

238 Model X per week

Volgens Tesla zelf leverden ze 17.192 Model S in het vierde kwartaal van 2015, 75 procent meer dan vorig jaar. Van de nieuwe Model X zijn er al 507 gebouwd, waarvan er 208 reeds werden afgeleverd. Ondertussen zouden de Amerikanen ook in staat moeten zijn om 238 Model X per week te bouwen.