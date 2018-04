Teslarijders kunnen autonome Model S (nog) niet aan

Door: ADD

Een nieuwe software-update voor Tesla's Model S breidt enerzijds de mogelijkheden van het autonoom rijden uit - maar legt anderzijds een pak beperkingen op. Tijdens de rit verminderde de Californische fabrikant de autonome capaciteiten van zijn voertuigen aanzienlijk.

Waarom?

Volgens de "Wall Street Journal" vond Tesla dat er te veel chauffeurs onzin uithaalden tijdens het autonome rijden. Op het internet verschenen talrijke filmpjes, waarop te zien is hoe ze tijdens het rijden een boek lezen of op de achterbank klimmen. En onder de huidige wetgeving moet de bestuurder altijd in staat zijn om de controle over het voertuig over te nemen. Na de nieuwe software-update zou het niet meer mogelijk zijn om in de stad of op wegen zonder middenberm autonoom te rijden. Bovendien kan de maximumsnelheid slechts nog met acht km/u worden overschreden als de auto zelf rijdt.

Wat wel?

Sinds de software versie 7.1 kan een Tesla zonder chauffeur achter het stuur autonoom parkeren. Op die manier kan de bestuurder uitstappen voordat de Model S de garage automatisch opent, er inrijdt en de poort weer sluit. (Maar dat kunnen bijvoorbeeld de BMW 7 en de nieuwe Mercedes E-Klasse ook al.). Over krappe parkeervakken is de Amerikaan nu eveneens heer en meester. Al adviseert Tesla wel om uit voorzorg de functie eerst op privé terrein uit te proberen. Momenteel is de auto in staat is om zich bijna 12 meter van de bestuurder en de sleutel te verwijderen. In de toekomst hoopt Tesla dat de auto het hele land zal kunnen doorkruisen om zijn chauffeur op te halen.