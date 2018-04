Nieuwe 3D-gps voor DS5

Door: ADD

Als nieuwjaarscadeautje krijgt de DS5 een geoptimaliseerd gps-systeem. De crossover wordt zo het eerste model van het merk met een kleuren 3D-navigatie. Die laat zich via een 7-inch groot touchscreen of stembesturing bedienen.

Het systeem informeert in real time over de verkeerstoestand en het weer, zoekt bezienswaardigheden in de buurt, toont benzinestations met hun prijzen, evenals parkeergarages en waarschuwt voor permanente of tijdelijke gevarenzones. Daarnaast is het mogelijk om ongevallen op je eigen route te melden. Via Mirrorscreen kunnen de functies van je smartphone op het scherm gespiegeld worden.