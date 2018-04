Amerikaanse overheid sloopt onberispelijke Nissan Skyline

Door: ADD

Auto's die in de VS niet officieel verkocht worden, mogen pas na 25 jaar legaal in het land ingevoerd worden. Dan worden ze namelijk als oldtimer beschouwd. Ervoor voldoen ze niet aan de Amerikaanse veiligheidsvoorschriften voor tweedehands auto's. Af en toe is er toch een Amerikaan die het erop waagt en zich zo'n auto aanschaft in de hoop niet tegen de lamp te lopen.

5 jaar te vroeg

Maar dat deed een eigenaar van een Nissan Skyline R33 uit 1995 wel. De autoriteiten in Ohio kwamen erachter en lieten z'n auto prompt slopen, ook al beweert de man de auto in Florida gekocht te hebben en dat z'n Nissan volgens de regels geregistreerd en verzekerd was. Een kort maar pijnlijk filmpje.

Een geluk bij een ongeluk

De eigenaar van de Skyline zal niet verder vervolgd worden omdat ze ervan uitgaan dat er geen poging tot bedrog was. In andere gevallen van illegale auto-invoer werden er in de Verenigde Staten in het verleden al aanzienlijke boetes uitgesproken en zelfs gevangenisstraffen.