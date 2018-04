Nog meer slecht nieuws voor Volkswagen

Door: BV

Een nieuwe week, nieuw (slecht) nieuws voor Volkswagen. En ja, uiteraard nog altijd gerelateerd aan het dieselschandaal. Het zijn niet alleen klanten die zich gedupeerd voelen. Afgelopen week moest het bedrijf nog incasseren dat de Californische overheid z’n oplossing voor de sjoemeldiesels verwierp.

En er zijn ook investeerders die het vel van VW willen. Nadat het bedrog aan het licht kwam, duikelde de beurskoers van het bedrijf immers in elkaar. En aangezien dat een gevolg was van oneerlijke praktijken, zag je van ver aankomen dat ook investeerders om schadeloosstelling zullen vragen. Al 70 grote beleggers - voornamelijk investeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders - willen het vel van het bedrijf. Dat mag volgende week de eerste dagvaardingen in de bus verwachten.