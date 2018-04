Is dit de Ferrari van de toekomst?

Door: BV

Ferrari houdt elk jaar een designfeestje waarbij het studenten die in Valenciennes een designopleiding volgen vraagt om de auto van de toekomst te ontwerpen. De Ferrari van de toekomst, uiteraard. Het grootste nieuws is nog dat de juryleden die de ontwerpen beoordelen niet van de minste zijn. Onder meer Nick Mason en Sebastian Vettel maken er even tijd voor vrij.

Op de bijhorende plaatjes vind je de meest veelbelovende creaties die, als je het ons vraagt, net zo goed een ander merklogo kunnen dragen. Voor Ferrari is de oefening ook leerrijk, want zo weten ze meteen wat de miljonairs van morgen van een supercar verwachten. De winnaar, voor alle duidelijkheid, wist vooral te overtuigen door z’n onorthodoxe deuropeningen.