Als het gaspedaal feedback geeft

Door: ADD

Een gaspedaal dat meedenkt, dat idee is niet helemaal nieuw. In 2008 kwam Infiniti al met de "Eco Pedal" op de proppen. Een tegendruk in het pedaal en een melding in de cockpit gaven aan minder gas te geven als de bestuurder er te veel brandstof doorjoeg. Tot tien procent brandstof moest er zo bespaard worden. Vier jaar geleden toonde Mercedes een vergelijkbaar systeem en voegde er nog eens de gegevens van het navigatiesysteem en een camera aan toe. Hun doel: 10 tot 20 procent minder reëel verbruik.

Actief gaspedaal

Toeleverancier Bosch komt binnen de twee jaar nu ook met zijn eigen versie van het actieve gaspedaal. De prognoses zijn iets lager: ongeveer 7 procent zou het intelligente pedaal besparen.

Verwerking van veel data

Het Boschpedaal kan informatie van het navigatiesysteem verwerken, verkeersborden herkennen en verkeersinformatie opvragen. Het geeft aan wanneer de bestuurder oneconomisch versnelt, moet schakelen, te dicht op de voorligger nadert of de maximumsnelheid over het hoofd gezien heeft. Bovendien waarschuwt het voor spookrijders op de route of als er een staart van een file aankomt.

Hybrides nog zuiniger

Bij de plug-in hybrides kan het pedaal aangeven dat de verbrandingsmotor dadelijk in werking zal treden. Veel potentieel ziet Bosch in het start-stop-zeilen. Bij het zogenaamde ‘zeilen’ koppelt de elektronica de motor van van de aandrijflijn los en wordt een remwerking voorkomen. De auto benut zo zijn eigen bewegingsenergie optimaal en kan over een lange afstand rollen. Dat zorgt voor een duidelijk lager brandstofverbruik.