EU wil tot € 30.000 boete per sjoemelauto

Door: ADD

In de nasleep van het VW-uitstootschandaal wil Europa een strengere controle op het in de handel brengen van auto’s. De hervorming van het zogenaamde typegoedkeuringskader lag al langer op tafel, maar kwam door dieselgate in een stroomversnelling terecht.

Boete loopt op tot € 30.000 per auto

Frauduleuze constructeurs moeten in de toekomst met hoge boetes bestraft kunnen worden als het aan de Europese Commissie ligt. Het gebruik van manipulatieve uitlaatsoftware zoals VW deed of het verschaffen van onjuiste informatie zou kunnen leiden tot een boete van maximaal € 30.000 per voertuig, dat stelden de commissieleden gisteren in Brussel voor.

Of het werkelijk zo ver komt?

Dat valt nog te bezien. De voorstellen moeten goedgekeurd worden door het Europees Parlement en door de nationale regeringen van de lidstaten die elk afzonderlijk voor de belangen van hun eigen autobouwers strijden. Voor de controle zijn in de Europese Unie op dit moment enkel nationale instanties verantwoordelijk,.