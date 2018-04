Lada slaat met trendy SUV nieuwe weg in

Door: ADD

Ja hoor, de Russische autofabrikant Lada leeft nog. Meer nog, ze zijn zichzelf volop aan het vernieuwen. Zo werd hun merklogo onlangs gemoderniseerd. Een belangrijke rol in dat vernieuwingsoffensief is er voor de SUV X-Ray weggelegd.

Modern design

Om niet alleen qua prijs, maar ook visueel interessant te zijn, heeft Lada Steve Mattin aangetrokken, ooit nog verantwoordelijk voor het design bij Volvo. Die ontwerp een hoog op de poten staande hatchback met een - we hebben het hier over Lada - trendy uitstraling. Scherpe vouwen, diffuserachtige achterbumper en een moderne front met ledlichten en grote grille. Zijn technische basis deelt de SUV met de Dacia Sandero. Beide staan op het zogenaamde B0 platform van Renault/Nissan. Niet onlogisch trouwens, want de alliantie Renault-Nissan heeft al even de controle over Lada.

De motoren

Als aandrijving fungeert een 1,6-liter benzinemotor met 106pk. Als de klant voor dezelfde motor maar dan met 110pk kiest, dan krijgt die ook verwarmde voorzetels en airconditioning. Als alternatief is er nog een motor van 1,8 liter met 122pk.

De productie van de X-Ray ging al in december 2015 van start. Volgende maand komen in Rusland de eerste exemplaren op de markt. Daar zal het instapmode omgerekend bijna € 7000 kosten. Bij ons zal de X-Ray waarschijnlijk net iets boven de Dacia Sandero geprijsd worden. Die is er momenteel vanaf € 7.990.