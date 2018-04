Saabs toekomst: 4 nieuwe modellen, maar niet als Saab

Door: ADD

Nu dat het probleem rond het vinden van investeerders opgelost lijkt, dromen ze bij Saab hardop van een heus nieuw modellenoffensief. Vier modellen staan er al concreet op de planning en allemaal komen ze op hetzelfde Phönix-platform te staan. Tegen 2018 moeten ze productierijp zijn. Gepland zijn twee SUV-modellen (een kleine sportieveling en een gezinsvriendelijke compacte hatchback) en twee middenklassers (Urban Adventurer en Active All-Rounder).

Saab zal niet Saab meer zijn

Alle vier zullen ze door de reeds ontwikkelde elektrische Saabmotor aangedreven worden. Maar, belangrijk detail, de naam Saab mogen de nieuwe modellen niet meer dragen. Hierover heeft NEVS, de huidige (Chinese) eigenaar van de voertuigendivisie tevergeefs onderhandeld met vliegtuigbouwer Saab, de eigenaar van de Saab-rechten. En dus is dit waarschijnlijk het finale over and out van het automerk Saab.

Elektrische 9-3 tegen 2017

De Zweden hopen echter al sneller dan 2018 naar de automarkt terug te keren. Al volgend jaar moet er een verbeterde Saab 9-3 met een zuiver elektrische aandrijving bij de Zweedse en Chinese dealers staan. Ook gaat het bedrijf zich in toenemende mate bezighouden met mobiliteitsconcepten- en services.