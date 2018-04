Renault-Nissan alliantie verkoopt 8,5 miljoen auto's in 2015

Door: BV

De Renault-Nissan-alliantie verkocht afgelopen jaar exact 8.528.887 voertuigen. Dat is één procentje beter dan in 2014 met dank aan de verkopen in de VS, Europa en China. The usual suspects dus.

Welke merken zitten in de Renault-Nissan-alliantie

Onder de Nissan-group vinden we ook nog luxemerk Infiniti, terwijl Renault ook nog de baas speelt over Dacia en Lada. Het Koreaanse merk Samsung tenslotte, wordt beschouwd als een joint-venture tussen beide partijen.

Nissan is de grootste

Uit het totaal van 8,5 miljoen, staan ruim 5,4 miljoen stuks op rekening van Nissan. Daartoe horen ook de cijfers van Infiniti. Dat is een kleintje met 215.250 stuks, maar het aantal steeg wel 16% ten opzichte van 2014.

De Renault Group verkocht dan weer 2,8 miljoen auto’s. 3,3% beter dan in 2014. Avtovaz, dat de producent is van Lada, kreeg echter flinke klappen. Het leverde slechts 305.491 auto’s uit. Dat is een daling van zo maar eventjes 31,5%.

België in top 10

Voor Nissan is de belangrijkste markt van allemaal de VS. Thuisland Japan staat er slechts op de derde stek. Renault is niet actief in de VS, maar doet het nog steeds erg goed in Frankrijk. Daar leverde het 607.173 auto’s. 5,1% meer dan een jaar eerder en goed voor een marktaandeel van zo maar even 26,4%. Brazilië is de tweede belangrijkste markt voor het merk, Duitsland staat op 3. Opmerkelijk, België-Luxemburg is één van de kleinere markten, maar het is wel een top 10-land voor het merk.