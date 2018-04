Mercedes AMG GT3 voor op het water

Door: ADD

AMG heeft samen met Cigarette Racing, fabrikant van wedstrijdboten opnieuw een boot ontwikkeld. Eerder ontstonden door de samenwerking al een speedboot geïnspireerd op de Mercedes AMG-GT S en op de Mercedes SLS AMG. Maar deze AMG-speedboot Cigarette Racing 41 ' SD GT3 haalde zijn inspiratie bij de Mercedes-AMG GT3.

4 x 400pk

Hij is 41 voet (ongeveer 12,5 meter) lang, heeft een dak en wordt vermoedelijk aangedreven door vier Mercury zescilinder buitenboordmotoren van 2,6-liter. Elke motor is 400pk sterk, dat wil dus zeggen dat er in totaal 1.600pk ter beschikking staan. Gepresenteerd wordt de speedboot op de Miami International Boat Show die 11 februari 2016 van start gaat.