Ford stuurt F-150 Raptor de woestijn in

Hij ziet er sowieso uit alsof hij voor de Baja 1000 of de Dakar Rally gebouwd werd. De Ford F-150 Raptor heeft zelfs een modus 'woestijnracen' aan boord. Maar dat is allemaal onvoldoende. Vindt Ford toch en daarom hebben ze er nu een racetruck van gemaakt die dit jaar deelneemt aan het Amerikaanse off-road woestijnkampioenschap "Best in the Desert" (BITD).

Nauwelijks aanpassingen

De mensen van Ford Performance hebben nauwelijks wat veranderd aan de standaard Raptor. Voor het chassis zijn er nieuwe schokdempers van Fox Racing en geoptimaliseerde veren. Die bieden meer veerweg en bodemvrijheid. Binnenin is er nu een rolkooi, racestoelen en vijfpuntsgordels. Afgezien van essentiële hulpmiddelen zoals de speciale brandstoftank, GPS-systeem en datalogger was het dat dan ongeveer.

Prestaties nog niet vrijgegeven

Voor de rest blijft de race Raptor dicht bij de 'gewone' Raptor, zelfs de motor blijft ongewijzigd. Al mogen we daarover van de Amerikanen nog niet veel weten. De 3.5-liter V6 EcoBoost zou volgens de geruchten meer dan 500pk en bijna 600Nm opwekken. Een tientraps automaat brengt al die kracht op de vier wielen over. Wie over de prestaties meer zekerheid wil, moet nog even wachten. De F-150 Raptor zal namelijk pas in de herfst van dit jaar bij de Amerikaanse dealers aankomen.