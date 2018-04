120 euro boete voor roken in de auto

Door: BV

Dat roken ongezond is, staat als een paal boven water. En dan is roken in de auto uiteraard net zo ongezond. Vooral voor wie meereist met zo’n roker en er niet noodzakelijk voor kiest om een beetje mee aan de kankerstok te zitten. En het gaat niet altijd om mondige passagiers, het kan ook om kinderen gaan. Dat het almaar meer sociaal onaanvaardbaar is dat je een sigaret opsteekt in de auto, is dan ook niet voldoende voor de regering. Er moet een verbod komen. Met boetes, uiteraard. In Engeland is een gelijkaardige regel al wet.

Je riskeert tot € 6.000 boete

Uit een recente rondvraag blijkt 7 op 10 Belgen voorstander van een rookverbod. Open VLD probeert er daarom nog voor het zomerreces een wet door te duwen die het illegaal maakt als er jongeren of kinderen van 16 jaar of jonger in de auto zitten. Je zal boetes tot € 6.000 riskeren als je de zaak wil aanvechten voor de rechtbank, maar de minnelijke schikking zal € 120 bedragen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is in elk geval al voor de zaak gewonnen. Dat het om een in sommige gevallen moeilijk controleerbare maatregel gaat (je kan toch vaak moeilijk zien of een puber nog 16 of net 17 jaar is), staat het enthousiasme van de wetgever niet in de weg.