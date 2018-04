Alpina B7 is sneller dan BMW M4 GTS

Door: BV

Mercedes bouwt dan wel een S-Klasse met AMG op de kofferklep, maar BMW heeft zich nooit tot een M-variant van de 7-Reeks laten verleiden. Maar geen nood: hier is het alternatief. De Alpina B7.

600pk sterk

Alpina gebruikt niet BMW’s grootste motor voor de Siebener. Dat wordt de 6-liter V12. De Duitse veredelaar (zeg niet zomaar ‘tuner’, Alpina heeft immers constructeursstatus) maakt gebruik van de 4,4l V8. Maar met een flinke portie turbodruk en enkele interne wijzigingen stelt Alpina toch even 600pk ter beschikking. En de trekkracht? Zo maar eventjes 800Nm.

Sneller dan BMW M4 GTS

Met ook nog eens het gewicht van een integraalaandrijving erbij, is de B7 zeker geen lichte vlaai van 5-plus-meter. Maar de prestaties lijken er nauwelijks hinder van te ondervinden. Even naar de 100 duurt 3,6 seconden. Dat is sneller dan een BMW M4 GTS! En de topsnelheid van Alpina B7 mag er ook wezen: 310km/u.

Alpina-saus

Als basis gebruikt Alpina de BMW 750i. Natuurlijk komt het interieur van beide toplimousines grotendeels met elkaar overeen, net als de verkrijgbare allerhande extra’s. Maar Alpina heeft toch zeker haar best gedaan de B7 xDrive een eigen gezicht te geven, zowel van buiten als binnen. Een spoilertje hier, een lipje daar en, hoe kan het ook anders, de typerende velgen. Ze meten 20 inch en daarachter schuilen blauwe remklauwen.