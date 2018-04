Dit kost de Volvo S90

Door: BV

Volvo maakt zich op voor de introductie van een nieuw topmodel - de S90. Daarbij zal overigens ook een break horen. Die V90 krijgen we voor het eerst te zien op het Autosalon van Genève, maar we weten inmiddels al hoe hij eruit ziet.

Het is nog even wachten op de eerste leveringen van de Volvo S90, maar bestellen kan nu al. De Belgische invoerder heeft de prijzen van z’n Zweedse limousine bekend gemaakt. Die is gebaseerd op een nieuwe architectuur die eerder ook al dienst deed voor de Volvo XC90. Viercilindermotoren op benzine of diesel maken de dienst uit. En het lijkt er sterk op dat Volvo z’n klanten mee laat profiteren van ten minste een deel van de downsizing-voordelen. Zo heeft de 150pk sterke diesel-instapper (die D3 op de kofferklep krijgt) niet alleen een scherpe CO2-emissiewaarde van 109g/km, maar hangt er met € 37.850 ook een scherp prijskaartje aan. Zeker als je de vergelijking maakt met de Duitse competitie. Aan de andere kant van de waardeschaal komt de 320pk sterke T6 die net geen € 60.000 moet kosten.