Nissan-rijders zijn het perfecte lief

Door: BV

Je autokeuze zegt iets over jezelf. Dat zal niemand verbazen. En er zijn ook al voldoende studies waaruit dat blijkt. Als je echter zin hebt in een portie fileflirten, kijk dan uit naar een Nissan. Volgens de universteit van Cambridge zitten daarin de liefste mensen.

Uit de studie, die keek naar 824 bestuurders (waardoor je je meteen vragen kan stellen over de relevantie van het staal), moet blijken dat mensen met een Nissan in het algemeen een groot hart hebben, genereus en vriendelijk zijn, sympathiek zijn en dat ze een groot vertrouwen hebben in de medemens.

Een domper

Klein probleempje voor wie nog op zoek is naar een lief: uit dezelfde studie blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nissan-rijders al een vaste langdurige relatie heeft en erg trouw is.