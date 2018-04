Vinden deze Welshmen de auto heruit?

Door: ADD

Riversimple, dat is de naam die een start-up onderneming uit Wales voor zichzelf gekozen heeft. Het jonge bedrijf wil een sportwagen met elektrische aandrijving op wielen zetten.

Waterstof-aangedreven

Momenteel werken ze aan een tweezitter op een monocoque van carbon van slechts 40 kilo. Voor de aandrijving zorgen vier wielnaafmotoren, die tijdens het remmen energie terugwinnen. Als energiebron gebruiken ze een brandstofcel met een vermogen van 8,5 kW die achteraan zit samen een waterstoftank en een bereik van ongeveer 480 kilometer garandeert.

Verhuren, niet verkopen

Voor het design van de in totaal slechts 520kg zware Riversimple stond Chris Reitz in, die bij Fiat als designchef voor de Fiat 500 verantwoordelijk was. In eerste instantie wil de start-up 20 exemplaren van de Riversimple bouwen om te testen. Vanaf 2018 willen de Welshmen dan met de serieproductie starten. Maar als het aan hen ligt wordt de sportwagen niet gewoon verkocht. De ondernemers denken eerder aan een soort verhuren waarbij de gebruiker een vast maandelijks bedrag betaalt dat alle kosten voor het gebruik dekt.