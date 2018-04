Volvo profiteert van SUV-gekte

Door: ADD

Vandaag maakte Volvo bekend dat hun omzet en winst vorig jaar fors gestegen zijn. Meer dan een half miljoen nieuwe auto's leverden de Zweden in 2015 uit, een stijging van 8% tegenover het jaar ervoor. Maar dat blijft een peulschil als je de cijfers van de (Duitse) concurrenten erbij neemt. BMW en Mercedes bijvoorbeeld verkochten bijna twee miljoen auto's vorig jaar.

Populariteit SUV's goed voor Volvo

De algehele trend volgend, is die groei vooral te danken aan de populaire SUV-modellen. Van de pas in 2015 gelanceerde XC90 verkocht Volvo 40.000 exemplaren. De verkoop van de XC60 klom met bijna 17 procent tot 160.000 stuks, hij is dan ook de verkoopstopper van de middenklasse SUV's in Europa. In totaal steeg de omzet met 19 procent tot 164 miljard Zweedse kronen (€ 17,3 miljard) . De winst werd bijna verzesvoudigt tot 3,13 miljard kronen. "We moeten groeien en 2015 was een stap in de goede richting", aldus Volvo CEO Hakan Samuelsson.

Investeringen temperen resultaat

Maar omdat Volvo tegen 2019 zijn modellengamma volledig wil vernieuwen, had het bedrijf al in 2011 aangekondigd circa 75 miljard kronen te zullen investeren tegen het einde van 2016. En die investeringen duwen het resultaat omlaag. De operationele winstmarge bij Volvo - dus eigenlijk de 'zuivere' winst - steeg vorig jaar van 1,5 procent tot 4,0 procent. Ter vergelijking: Daimler haalde met Mercedes in 2015 een operationele marge van 9,8 procent.